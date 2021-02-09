Букингемский дворец отрицает лоббирование со стороны королевы

Утверждения о том, что королева Елизавета II заблокировала законопроект в 1970-х годах для сокрытия своего состояния, являются «просто неверными», заявил Букингемский дворец. Там заявили, что одобрение королевой какого-либо законопроекта — это формальность, и решает все парламент.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Елизавета II пролоббировала внесение изменений в законопроект о прозрачности акционерного капитала, чтобы не раскрывать размеры благосостояния королевской семьи. Найденные журналистами документы показали, что личный юрист королевы в ноябре 1973 года вел переговоры на эту тему с представителями тогдашнего Министерства торговли и промышленности. В итоге в законопроект был включен пункт, освобождающий главы государств от необходимости раскрывать частные инвестиции. Обычно британский монарх не принимает участия в обсуждении законопроектов, но бывают случаи, когда его согласие учитывается.

«Получение согласия королевы — это парламентский процесс, в котором роль монарха носит чисто формальный характер. Согласие всегда предоставляется монархом по запросу правительства. Любые утверждения о том, что монарх заблокировал законопроект, просто неверны»,— заявили в Букингемском дворце (цитата по The Independent).

«Требуется ли согласие королевы, решает парламент, независимо от королевской семьи. Это касается вопросов, которые могут затронуть интересы королевской семьи, включая частную собственность и частные интересы монарха»,— говорится в сообщении.