Власти Татарстана пообещали решить проблемы с инфраструктурой в Подсолнухах после жалобы жителей Владимиру Путину

Поселок Подсолнухи в Татарстане, жители которого - получившие земельные участки многодетные семьи пожаловались Владимиру Путину на отсутствие коммуникаций, поэтапно обеспечат инфраструктурой в рамках инвестпроектов. Об этом заявила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

По словам госпожи Галимовой, передача земельных участков нуждающимся семьям — масштабная программа. При этом строительство коммуникаций и инфраструктуры всех участков для многодетных в Татарстане требует порядка 40 млрд руб. вложений, поэтому этот процесс проводится поэтапно в рамках инвестиционных программ.

«Что касается ситуации с микрорайоном Подсолнухи, с момента заселения семей выполнены работы по строительству дороги, соединяющей поселок и Набережные Челны, произведено строительство водопровода, есть электроснабжение. Вопрос по обеспечению дорожной инфраструктурой также будет решен»,— сообщила РИА «Новости» госпожа Галимова.

Напомним, многодетные семьи Набережных Челнов, получившие семь лет назад участки в поселке Подсолнухи Тукаевского района, пожаловались по «Прямой линии» Владимира Путина на отсутствие дорог, газопровода и водоснабжения. Накануне стало известно, что СКР проверит жалобы и примет по итогам доследственных мероприятий «процессуальное решение».

“Ъ-Казань”