09 февраля, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Крупнейшие пенсионные группы на российском рынке

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Название Пенсионные резервы (млрд руб.) Пенсионные накопления (млрд руб.)
НПФ группы ГПБ 526,63 574,67
«Газфонд» 454,36 0,00
«Газфонд ПН» 24,88 570,53
«Алмазная осень» 34,94 4,14
«Газпромбанк-фонд» 12,45
НПФ ГК «Регион» 131,80 726,34
«Эволюция»* 103,17 177,74
«Будущее» 1,83 269,17
«Сафмар» 8,87 260,35
«Телеком-союз» 15,23 1,46
«УГМК Перспектива» 2,39 11,73
«Федерация» 5,89
«Традиция» 0,31
НПФ Сбербанка 56,10 662,39
НПФ «Открытие» 68,70 535,39
НПФ «Благосостояние» 441,75
НПФ группы ВТБ 14,18 280,55
«ВТБ Пенсионный фонд» 14,17 266,21
НПФ «Магнит» 0,00 14,34

Группы ранжированы по совокупному объему пенсионных средств.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

*Пенсионные накопления даны на 30.11.20, пенсионные резервы — на 30.09.20.

По данным отчетности НПФ на 1 января 2021 года.

Комментарии

Печать

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя