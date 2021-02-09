Крупнейшие пенсионные группы на российском рынке

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|Название
|Пенсионные резервы (млрд руб.)
|Пенсионные накопления (млрд руб.)
|НПФ группы ГПБ
|526,63
|574,67
|«Газфонд»
|454,36
|0,00
|«Газфонд ПН»
|24,88
|570,53
|«Алмазная осень»
|34,94
|4,14
|«Газпромбанк-фонд»
|12,45
|—
|НПФ ГК «Регион»
|131,80
|726,34
|«Эволюция»*
|103,17
|177,74
|«Будущее»
|1,83
|269,17
|«Сафмар»
|8,87
|260,35
|«Телеком-союз»
|15,23
|1,46
|«УГМК Перспектива»
|2,39
|11,73
|«Федерация»
|—
|5,89
|«Традиция»
|0,31
|—
|НПФ Сбербанка
|56,10
|662,39
|НПФ «Открытие»
|68,70
|535,39
|НПФ «Благосостояние»
|441,75
|—
|НПФ группы ВТБ
|14,18
|280,55
|«ВТБ Пенсионный фонд»
|14,17
|266,21
|НПФ «Магнит»
|0,00
|14,34