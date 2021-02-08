Российские волейболисты растеряли соперников

Второй круг мужской Лиги чемпионов по волейболу, стартующий во вторник, определит участников play-off главного еврокубка. На данный момент путевку в четвертьфинал фактически обеспечил себе только казанский «Зенит», который лидирует в группе C. Сложнее придется двум другим отечественным участникам главного еврокубка — кемеровскому «Кузбассу» и новосибирскому «Локомотиву», завершившим первую половину группового этапа на третьих строчках в своих квартетах D и E.

Борьбу за попадание в play-off волейбольной Лиги чемпионов российские клубы начнут уже во вторник. Оставшиеся матчи группового этапа вновь будут проходить в так называемых хабах, внутри которых четыре команды за три дня должны успеть сыграть полный круг. По его итогам определятся участники четвертьфинальной стадии, куда отберутся победитель каждого из пяти квартетов, а также три лучшие команды среди занявших вторые места.

Из трех российских клубов наиболее прочное положение у выступающего в группе C казанского «Зенита».

Лидер квартета, в котором также оказались немецкий «Берлин», словенская «Любляна» и польский «Ястшембски», закончил предыдущий круг с тремя победами и девятью очками. Причем, по сути, единственные серьезные соперники казанцев — польская команда — были вынуждены сняться из-за вспышки коронавируса и заработали три технических поражения. «Ястшембски» не приедет и в Казань, ставшую «хабом» под второй круг. Причина такая же, как и в прошлый раз: у двух игроков выявлен коронавирус.

Матч с явным аутсайдером — «Любляной», как и игра с «Берлином», не должны доставить казанцам много неприятностей, поэтому серьезных препятствий на пути в четвертьфинал у «Зенита» возникнуть не должно.

Тяжелее придется новосибирскому «Локомотиву», который по окончании первого круга идет в таблице группы E на третьем месте с одной победой и четырьмя очками.

С надеждами на первую позицию в квартете, которую занимает итальянское «Трентино» с тремя победами и восемью очками, железнодорожники, похоже, распрощались. Отрыв соперников слишком велик. Но у новосибирцев остаются шансы на попадание в play-off со второго места с хорошими показателями. Перед стартом второго круга с турнира из-за вспышки коронавируса снялся немецкий «Фридрихсхафен», идущий в таблице вслед за итальянцами. Теперь ему будут засчитаны три технических поражения. Еще один оппонент «Локомотива» в группе — чешский «Карловарско» — не выиграл ни одного из трех матчей первого круга и для россиян угрозы не представляет.

Хуже дела обстоят у кемеровского «Кузбасса». В группе D он идет третьим с одной победой и тремя очками. Для того чтобы оказаться в play-off, ему, видимо, необходимо одолеть всех своих соперников из группы D: и бельгийский «Кнак», и итальянскую «Модену», и польскую «Варшаву». По крайней мере, с двумя последними справиться будет непросто. «Модена» возглавляет таблицу с тремя победами и восьмью очками, «Варшава» идет второй с двумя победами и шестью очками.

Екатерина Ремизова