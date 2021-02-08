В Госдуме создана рабочая группа по вопросу об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета Думы поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за действия, направленные на введение санкций, наносящих ущерб экономике, сообщил ТАСС участник заседания. Рабочую группу по этому вопросу возглавит глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Володин заявил, что такие действия, которые наносят ущерб нашим гражданам и экономике, недопустимы, и поручил Пискареву проработать вопрос о введении соответствующего уголовного наказания»,— сказал собеседник агентства.

Ранее господин Володин осудил призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом РФ в список иноагентов) к США ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Он не исключил введение уголовной ответственности за подобные призывы. Председатель Госдумы допустил, что такую поправку могут внести в законопроект об ответных мерах на санкции, принятый в первом чтении в мае 2018 года.

«Призывы к введению санкций против России направлены на подрыв политической стабильности и воспрепятствование экономическому развитию нашей страны»,— приводит комментарий господина Пискарева его пресс-служба. Он отметил, что в рабочую группу включат представителей всех фракций.