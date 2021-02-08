Москву окутали холода

Москвичей ждут аномальные морозы. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ночью температура будет опускаться до -27 градусов, днем же воздух прогреется максимум до -10, из-за чего на дорогах возможна гололедица. Такая температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы, говорят синоптики.

Теплее станет только в конце недели, рассказал “Ъ FM” сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «Циклон, который шел через Урал в Сибирь, захватывает большую территорию и в своем тылу закачивает холодный воздух с северо-востока в Московский регион. 8 февраля днем ожидается -12…-14. Самым холодным днем будет 9-е: ночью ожидается -25…-27, по области — местами до -30, днем — -14…-16, по области — до -19. После этого придет очередной теплый циклон с запада, который плавно попытается вытеснить холод.

Поэтому уже 10 февраля аномально холодный воздух начнет нагреваться, и ночью будет до -18 по Москве и до -21 по области, днем — -12…-14.

11 февраля холода еще останутся: ночью будет -19…-24, днем — -12…-17. 12 числа — -16...-21 ночью, -11...-16 днем, в этот день уже будет заходить теплый фронт с юга, в результате чего пойдет сильный снег, и 13 февраля резко потеплеет. В ночь на субботу мы ожидаем -11…-16, днем — -7…-12 и надеемся, что 14 февраля и дальше будет преобладать тепло с запада».

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Столичные власти заявили, что подготовились к похолоданию. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил, что из-за морозов городские службы переведены на усиленный режим работы, а температуру отопления подняли до максимума. В Москве подготовлены аварийные бригады, мобильные котельные и запасные источники подачи электроэнергии.

Андрей Загорский