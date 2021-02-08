МИД России сообщил о четвертом отказе Германии на запрос Генпрокуратуры по Навальному

Германия ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры России по инциденту с Алексеем Навальным, в частности на просьбу об опросе соратницы оппозиционера Марии Певчих, сообщили в МИД РФ. Речь идет о проверке информации СМИ о том, что яд класса «Новичок» был обнаружен на бутылке, вывезенной в Германию госпожой Певчих.

«Германская сторона ответила отказом на просьбу Генеральной прокуратуры России опросить М.К.Певчих, сославшись на то, что ее адрес на территории ФРГ якобы неизвестен»,— сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые М.К.Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин. Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе»,— сообщила госпожа Захарова.

В своих запросах российская сторона просит германские власти предоставить полную информацию о состоянии здоровья Алексея Навального, методах его лечения. Также Россия просит ФРГ предоставить результаты анализов, на основании которых Берлин заявил об отравлении политика ядом из группы «Новичок», и дать возможность опросить самого политика.

В Генпрокуратуре ранее заявили, что германская сторона не предоставила «никаких конкретных заключений по итогам экспертиз», согласно которым Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». «В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе»,— добавили в ведомстве.

20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Впавшего в кому политика госпитализировали в Омске а затем перевезли в Берлин. Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила ОЗХО. Россия это отрицает. Оппозиционер вернулся в Россию 17 января и был сразу задержан. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

О последствиях решения суда для отношений России с Западом — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».