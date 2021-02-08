Власти сохранят ограничения по COVID-19, пока не вакцинируются 60 млн россиян

Ограничительные меры в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса, будут сохраняться, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого надо провакцинировать более 60 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я еще раз хочу обратить внимание на соблюдение тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России и вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек»,— сказала вице-премьер на брифинге в доме правительства (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, эта цифра не учитывает переболевших и детей.

Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом за все время пандемии (3,9 млн зараженных). Первые четыре строчки занимают США (27 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (почти 4 млн).

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что благодаря выработке коллективного иммунитета уже в августе можно будет вернуться к обычной жизни. В стране с 18 января идет добровольная массовая вакцинация против COVID-19.

О том, может ли вакцинация стать обязательной,— в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».