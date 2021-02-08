Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как стихия обрушилась на Юнгай и как он был восстановлен спустя время.

Сегодня вновь о лавинах и о том, как долго человек помнит о трагедии, побывав в ее эпицентре. Самая страшная в истории человечества катастрофа, связанная со сходом лавины, произошла 31 мая 1970 года в городке Юнгай, небольшом даже по меркам Перу. Полвека назад здесь проживало 20 тыс. человек, и утопающий в зелени город ничем не выделялся, кроме живописных панорам и соседства с Уаскараном — четвертой по высоте горой в Южной Америке. Снежные катастрофы здесь тоже бывали, но обходили Юнгай стороной, разрушая соседние деревушки, поэтому в последний день весны в воскресенье городок был погружен в ленивую сиесту.

В 15 часов и 23 минуты окрестности Уаскарана содрогнулись от мощных подземных толчков. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, но этого было достаточно, чтобы от северного пика горы откололся огромный кусок льда и породы 1,5 км и ринулся вниз. За считанные мгновенья ледяная масса преодолела 16 км, достигла реки Санта перед Юнгаем, перекрыла ее и даже заставила течь в обратном направлении. Убивать людей лавина начала издалека. Достигавший фантастической скорости поток резко менял направление движения. В эти моменты из языка лавины, словно пушечные ядра, на расстояние до 1,5 км вылетали камни, льдины и грязевые комья. Этот смертоносный «артобстрел» не щадил никого и ничто — валуны, вес которых мог достигать нескольких тонн, разрушали каменные дома, убивали скот, людей.

От Юнгая не осталось ничего, кроме памятника Христу с разведенными руками на местном кладбище. Город исчез под слоями льда и грязи. Всего в тот день в окрестностях горы Уаскаран погибло 60 тыс. человек, 500 тыс. лишились крова. Прошло время, Юнгай воскрес, как и остальные поселки вокруг. Новый город отстроили чуть в стороне. Однако ничто не мешает лавине добраться до него еще раз.