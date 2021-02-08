Китай официально предъявил обвинения в шпионаже австралийской журналистке

Спустя почти шесть месяцев после задержания гражданки Австралии Чэн Лэй власти Китая официально арестовали ее по обвинению в государственном шпионаже. Урожденная китаянка Чэн Лэй эмигрировала в Австралию с родителями еще будучи ребенком, получила там гражданство, а с 2012 года работала ведущей блока деловых новостей на китайском государственном англоязычном CTGN. Задержание госпожи Чэн произошло 14 августа прошлого года. Однако консульство Австралии смогло выйти на связь с ней только 27 августа. Согласно китайскому законодательству, человек может пробыть в статусе задержанного до полугода без права на адвоката и другой юридической помощи.

Это стало вторым случаем задержания гражданина Австралии властями Китая за последние два года. В июле 2019 года власти КНР предъявили обвинения в шпионаже Ян Хэнцзюню, который прежде занимался дипломатической работой в Министерстве иностранных дел КНР, а со временем перебрался в Австралию. В последние годы он стал известен как популярный блогер, писатель, политолог. Он в течение нескольких месяцев находился в статусе задержанного и не имел возможности видеться с адвокатами и близкими.

Китайская сторона выразила пожелание, чтобы Австралия не вмешивалась в дело Чэн Лэй. При этом австралийский МИД сегодня заявил, что «ожидает применения базовых стандартов правосудия, процедурной честности и гуманного обращения в соответствии с международными нормами. Наши мысли сейчас — с госпожой Чэн и ее семьей». По данным СМИ, если госпожу Чэн признают виновной в шпионаже, сути которого власти пока не сообщают, ей может грозить пожизненное заключение и даже смертная казнь.

Евгений Хвостик