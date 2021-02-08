Грачева обыграла Блинкову и вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Варвара Грачева обыграла еще одну российскую тениссистку Анну Блинкову в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7). Во втором круге Варвара Грачева сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая ранее одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

Для Грачевой это первая победа на Australian Open. Лучший результат в турнирах Большого шлема она показала на US Open в 2020 году, когда вышла в третий круг. Сейчас 20-летняя россиянка занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Australian Open закончится 21 февраля. Действующей чемпионкой сейчас является американка София Кенин.