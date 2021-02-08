Мосгорсуд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Мосгорсуд приостановил работу после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сотрудники и посетители эвакуируют.

«В настоящее время в Московском городском суде проходит эвакуация в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Все судебные заседания приостановлены»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Сегодня, 8 февраля, Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест (25 суток) главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Причиной стал ретвит шутки о его внешнем сходстве с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием «Сидом» Спириным. На иллюстрации был изображен музыкант и указано время и дата несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция посчитала, что он «совершил организацию публичного мероприятия».

Также Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу защиты на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству.