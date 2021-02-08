Новостройки в Москве подешевели впервые за полтора года

На рынке первичной недвижимости в Москве впервые за полтора года (с сентября 2019 года) цена стали снижаться, сообщил сервис по продаже недвижимости ЦИАН. В январе средняя стоимость квадратного метра в новостройках по сравнению с декабрем снизилась на 0,3% — до 233,1 тыс. руб.

Снижение произошло в основном за счет проектов в старых границах города, отметили в ЦИАН. Там также призвали пока не делать выводов на основании одного месяца.

«Январская статистика часто бывает непредсказуемой и делать выводы на основе результатов одного месяца рискованно. Но все более очевидны признаки замедления рынка — сильнее обычного снизилось число сделок, прекратился рост цен (+16% за год.— “Ъ”). Одновременно девелоперы стали активнее выводить новые проекты в реализацию — благодаря выводу лотов со стартовыми ценами средняя стоимость "квадрата" упала впервые за полтора года»,— сказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на фоне пандемии коронавируса. Она предусматривает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года. ЦБ неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. За ее продление, однако, выступает профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

О ситуации на рынке недвижимости — в материале “Ъ” «Застройщики штурмуют ипотеку».