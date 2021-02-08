Песков рекомендовал глухонемому оспорить штраф за выкрикивание лозунгов

Штраф глухонемому мужчине за выкрикивание лозунгов на протестной акции можно оспорить, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 31 января.

Суд оштрафовал инвалида Евгения Агафонова на 5 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полицейские заявили, что он вместе с другими участниками митинга выкрикивал лозунги. Судья Юлия Ушанова с ними согласилась. Как сообщал Telegram-канал «Апология протеста», мужчина инвалид III группы бессрочно по слуху. По его собственным словам, 31 января он шел в магазин.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей, но могу сказать, что в этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию. Если сроки еще не прошли»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос “Ъ FM”, чувствуют ли в Кремле ответственность за произошедшее, поскольку судьи назначаются указом президента.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек. После сторонники оппозиционера объявили о приостановке протестов.

Подробности — в материале “Ъ” «Ничего уличного».