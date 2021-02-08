Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Выгода Плюс»

Условия действительны на 08.02.2021 г. Минимальная сумма срочного вклада (депозита) «Выгода Плюс» 50 000 рублей. Сроки вклада: 200, 380, 740 дней. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия - Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Проценты начисляются по процентным периодам (периодам): 200 дней - 4 периода по 50 дней, 380 дней- 4 периода по 95 дней, 740 дней – 4 периода по 185 дней. Для каждого периода установлена отдельная процентная ставка (% годовых). Процентные ставки при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней – с 1 по 50 день – 3,4%, с 51 по 100 день – 3,9%, с 101 по 150 день – 4,5%, с 151 по 200 день - 5,0%; 380 дней – с 1 по 95 день – 3,7%, с 96 по 190 день – 4,3%, с 191 по 285 день – 4,9%, с 286 по 380 день – 5,5%; на 740 дней – с 1 по 185 день – 4,1%, с 186 по 370 день – 4,7%, с 371 по 555 дней – 5,2%, с 556 по 740 день – 6,0%. При открытии в офисе Банка: 200 дней – с 1 по 50 день – 3,2%, с 51 по 100 день – 3,7%, с 101 по 150 день – 4,3%, с 151 по 200 день – 4,8%; 380 дней – с 1 по 95 день – 3,5%, с 96 по 190 день – 4,1%, с 191 по 285 день – 4,7%, с 286 по 380 день – 5,3%; на 740 дней – с 1 по 185 день – 3,9%, с 186 по 370 день – 4,5%, с 371 по 555 дней – 5,0%, с 556 по 740 день – 5,8%. Пересчет процентов, начисленных за предыдущий/ие период/ы, не производится. При переходе Вклада в следующий период с даты перехода производится автоматическое изменение процентной ставки в соответствии с указанными периодами и процентными ставками для указанного срока Вклада. Средняя ставка за полный срок вклада (расчетное значение) составляет (% годовых): при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке при сроке 200 дней - 4,2%, при сроке 380 дней – 4,6%, при сроке – 5,0%; при открытии в офисе Банка при сроке 200 дней – 4,0%, при сроке 380 дней – 4,4%, при сроке 740 дней – 4,8%. По Вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада на очередной срок осуществляется автоматически по ставкам вклада «Доход» соответствующего срока для офисов Банка, действующим на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.