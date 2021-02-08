На Кубани за сутки выявлено 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

По данным на 8 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 181 новый случай коронавирусной инфекции, выздоровело – 322 человека за сутки. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Среди пациентов - 112 женщин и 69 мужчин, в том числе, 7 детей. Возраст заболевших - от 9 месяцев до 95 лет.

По данным оперативного штаба Краснодарского края по короновирусной инфекции, в Краснодаре за сутки выявлено 53 случая, в Анапе – 18, в Туапсинском и Калининском районах – по 11. В Крыловском районе заболели 9 человек, в Тихорецком – 8, в Апшеронском районе и в Горячем Ключе – по 7, 6 новых пациентов в Староминском районе, по 5 – в Армавире, Кущевском и Крымском районах. По 4 положительных результата получено в Геленджике и Белореченском районе, по 3 – в Сочи, Абинском, Ейском, Темрюкском, Новокубанском, Белоглинском районах. По 2 человека заболели в Кавказском, Славянском, Новопокровском районах, по одному – в Красноармейском, Северском, Усть-Лабинском и Павловском районах.

Общее количество заболевших на сегодняшний день в регионе составило 35 142 человека, из них 2618 детей, выздоровели и выписаны – 26 981 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 пациентов, еще четверо – на ЭКМО. В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 175478 человек, из них 10925 детей. В стационаре с COVID-19 находятся 1399 человек, 5152 пациента лечатся на дому. Проведено 2407296 лабораторных исследований.

Ольга Логинова