На Кубани за сутки выявили 182 заболевших коронавирусом

По данным на 7 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 34 961 человека, из них 2611 детей. Продолжают лечение 6708 заболевших, выздоровели и выписаны – 26 659 пациентов.

Среди новых заболевших – 109 женщин и 73 мужчины в возрасте от одного года до 89 лет. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 больных, еще четверо – на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Оперативный штаб Кубани уточняет, что больше всего новых случаев выявили в Краснодаре – 46, еще 18 – в Сочи, в Кавказском районе – 17, в Динском – 13.

По шесть человек заболело в Выселковском и Тихорецком районах, по пять – в Новороссийске, Курганинском и Приморско-Ахтарском районах. По четыре заразившихся зарегистрировали в Геленджике, Славянском, Темрюкском, Мостовском районах.

В Анапе, Горячем Ключе, Тимашевском, Абинском, Староминском, Новопокровском и Белоглинском районах зарегистрировано по три новых случая. По два человека в Кореновском, Туапсинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Красноармейском и Северском районах. Еще по одному заболели в Лабинске, Белореченском, Брюховецком, Ейском и Павловском районах.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее количество заболевших приблизилось к 4 млн человек. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2028 человек), Санкт-Петербурге (1175) и Московской области (923). Меньше всего заразилось за сутки в ЕАО (7), НАО (2) и на Чукотке (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 7 февраля 2021 года выявили 183 новых случая COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса за весь период пандемии составило 34 779 человек.

Днем ранее в Краснодарском крае умерли 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Алексей Белянин