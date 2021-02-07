На Кубани за сутки умерли 17 заболевших COVID-19

По данным на 7 февраля 2021 года в Краснодарском крае умерли 17 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случаев в регионе достигло 1594.

Больше всего заболевших умерло в Краснодаре – семь человек в возрасте от 67 до 95 лет. Еще четверо скончались в Сочи (от 64 до 92 лет). По одному пациенту умерло в больницах Тихорецкого, Крымского районов, в Анапе, Лабинске, Курганинске и Туапсе.

Всего в России за минувшие сутки от COVID-19 умерло 497 человек. Общее количество летальных случаев достигло 76 229.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 7 февраля в Краснодарском крае выявили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составило 34 961 человека, из них 2611 детей. Продолжают лечение 6708 заболевших, выздоровели и выписаны – 26 659 пациентов.

Алексей Белянин