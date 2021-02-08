Либертарианская партия подала заявку на митинг в поддержку Навального

Либертарианская партия России (ЛПР) подала в мэрию Москвы заявку на проведение 23 февраля митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Напомним, в этот день КПРФ намерена провести свою всероссийскую согласованную протестную акцию.

«ЛПР подала заявку на митинг против ареста Навального на 23 февраля,— написала пресс-служба Либертарианской партии в Twitter.— Если коронавирус позволяет согласовывать мероприятие коммунистам, почему бы ему не дать согласовать мероприятие нам?».

Координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков на прошлой неделе сказал, что новых митингов в поддержку политика в ближайшее время не будет. По его словам, после массовых задержаний на акциях 23, 31 января и 2 февраля проводить их «просто некому».

Напомним, с учетом отбывания домашнего ареста суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев реального. Сторонники оппозиционера требуют освободить его.

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