Коммунисты планируют провести согласованный митинг в Самаре

Коммунистическая партия планирует провести всероссийскую согласованную протестную акцию 23 февраля. Как сообщил "Ъ-Волга" депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев, в Самаре, несмотря на запрет массовых мероприятий, тоже подадут заявку на проведение митинга.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в «Твиттере», что партия выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития.

Как рассказал изданию Михаил Матвеев, планируется , что в Самаре протестная акция пройдет в сквере Родина, где ранее проводились митинги против пенсионной и мусорной реформ. Депутат отметил, что запрет массовых мероприятий не мешает региональным властям периодически их проводить.

Сабрина Самедова