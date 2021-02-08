Следствие попросило арестовать «спонсора ФБК» Хоменко

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по делу о хищении 30 млн руб. из бюджета Московской области. Его называют спонсором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексея Навального.

«Следственный комитет просит заочного ареста для Хоменко А. Н. Материалы дела у судьи»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Александр Хоменко обвиняется по трем эпизодам по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он «и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы», ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Подмосковья при исполнении госконтрактов по капремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Они якобы внесли заведомо ложные сведения по стоимости выполненных работ.

Следствие заявило, что Александр Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и сейчас скрывается на территории Украины. Он упоминается в отчете ФБК за 2013 год (.pdf). Фонд выразил ему и другим людям благодарность за совместную работу.