34 материала поступило в суд после несанкционированной акции в Ижевске

1 и 2 февраля в Октябрьский районный суд Ижевска поступило 33 административных материала по ч. 5 ст. 20 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации) и один по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) после несанкционированной акции, которая прошла на Центральной площади 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, что 31 января в Ижевске прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По официальной информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в несогласованном мероприятии приняли участие 200-250 человек. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 24 человека.