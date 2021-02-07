Госдеп: Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии

Госдеп США в воскресенье, 7 февраля, которое ряд стран объявили Международным днем солидарности с Белоруссией, высказался в поддержку белорусского народа.

«Вы демонстрируете исключительную силу и стойкость перед жестокими репрессиями. Мы вдохновлены вашим мужеством, поскольку вы выступаете за право принимать решения о будущем Беларуси»,— говорится в Twitter Госдепа.

День солидарности с Белоруссией приурочен к полугодию с начала массовых протестов в стране. Представители оппозиции призывают 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

Подробнее о планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».