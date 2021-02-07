Камила Валиева перепрыгнула рекорды

Турнир Кубок «Первого канала», прошедший в эти выходные в Москве и завершившийся победой команды Алины Загитовой, стал для сильнейших отечественных фигуристов тренировкой перед главным событием сезона — чемпионатом мира. Михаил Коляда, Анна Щербакова и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, уже завоевавшие путевки на мировое первенство, с ней справились довольно неплохо. Однако главным откровением турнира оказалось выступление фигуристки, которая в этом году поехать на чемпионат мира из-за своего возраста не сможет,— Камилы Валиевой.

Первый командный турнир в истории российского фигурного катания завершился в воскресенье победой команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина». Она набрала 2634,95 очка и опередила «Время первых» Евгении Медведевой, заработавшую 2606,21 балла. Однако интересным событие было не столько из-за формального соперничества двух безумно популярных фигуристок, которые сами довольно давно не выходили на лед в официальных соревнованиях.

Дело в том, что командный турнир выполнял функции «разминки» перед самыми значимыми соревнованиями года — мировым первенством: оно пройдет в конце марта в Стокгольме. Обычно февраль — это месяц под чемпионат Европы, где проходит решающая обкатка программ, но на сей раз из-за пандемии коронавируса его отменили.

Между тем главным триумфатором Кубка «Первого канала» стала фигуристка, которая из-за слишком юного возраста на чемпионат мира не отбирается. Ее тренер Этери Тутберидзе готовит уже к следующему, олимпийскому сезону. Речь идет о Камиле Валиевой, умудрившейся дважды превысить мировые рекорды, пусть именно как официально рекордные ее показатели зафиксированы Международным союзом конькобежцев (ISU) не будут из-за того, что были установлены на национальном турнире. В короткой программе она исполнила тройной аксель с двумя руками наверх, что является более сложной вариацией группировки, и получила в общей сложности cвыше 90 баллов, в произвольной — тройной аксель и два четверных тулупа.

Примечательно, что оценка Валиевой за технику в произвольной программе составила больше, нежели у участвовавших в турнире мужчин.

Другая ученица Этери Тутберидзе, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова продемонстрировала не менее сложный контент, чем ее подруга по команде, но без ошибок не обошлось. Второй прыжок в одном из каскадов получился лишь одинарным, а программу фигуристка докатывала, казалось, из последних сил. Она, впрочем, уже гарантировала себе место в сборной на предстоящий чемпионат мира, став первой на национальном первенстве в декабре.

Этого пока нельзя сказать о выступивших на командном первенстве Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой. Как показывают текущий и прошлый сезоны, бороться с соперницами из группы Тутберидзе обе могут только одним способом — наращивая сложность. Трусовой не удалось выполнить все заявленные четверные прыжки (с первого четверного лутца она упала, на выезде со второго — допустила касание рукой), Туктамышева справилась с двумя тройными акселями, но выезды с обоих получились не самыми чистыми.

В мужском фигурном катании также «выстрелил» один из наименее опытных фигуристов — Марк Кондратюк. Впервые по-настоящему показавший свои возможности лишь в декабре на чемпионате России (тогда он взял бронзу), Кондратюк вновь сумел выдать два чистых проката.

Его контент (в произвольной программе — три четверных прыжка и два тройных акселя) в принципе позволяет ему конкурировать с топовыми фигуристами и на международном уровне.

Поэтому на данный момент Кондратюк является одним из главных претендентов на оставшиеся путевки в Стокгольм.

Ему уступил более известный на международной арене Михаил Коляда, который, похоже, успешно справляется сейчас со своей первостепенной задачей — улучшает стабильность исполнения прыжков. В состоявшемся в пятницу прыжковом баттле они, правда, у него не заладились (Коляда не справился с двумя элементами из трех), зато в программах получились. Короткую программу он исполнил с блеском, обойдясь из четверных одним только тулупом, но это не помешало фигуристу в очередной раз преодолеть отметку в 100 баллов. В произвольной Коляда пошел на усложнение по сравнению с началом сезона и сделал сразу три четверных прыжка. Он допустил помарки на выездах, но если сравнивать текущую форму Михаила Коляды с выступлениями россиянина прошлых лет, то прогресс очевиден.

В соревнованиях среди спортивных пар подтвердили свое лидерство вице-чемпионы пхёнчханских Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Уже получившие путевку на чемпионат мира, они выдали два чистых проката. Три другие пары, претендующие на две оставшиеся квоты, откатались примерно на одинаковом уровне. Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошлись без помарок, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, а также Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным допустили по ошибке на выезде из выбросов.

В танцах на льду все без сюрпризов. В отсутствие лидеров — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пропускавших турнир из-за перенесенного спортсменами коронавируса, первое место с колоссальнейшим отрывом заняли Александра Степанова и Иван Букин.

Екатерина Ремизова