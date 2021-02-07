New York Post: НХЛ может приостановить сезон до завершения вакцинации игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может рассмотреть возможность приостановки соревнований, пока все игроки лиги не вакцинируются от COVID-19, сообщил журналист New York Post Ларри Брукс.

По его данным, НХЛ ожидает, что игроки лиги смогут поставить прививки через четыре-шесть недель. «Если волны отсрочек и переносов продолжатся, а вспышки будут распространяться, то, вероятно, речь пойдет о приостановке сезона до завершения вакцинации и о переходе на расписание из 40 игр»,— написал господин Брукс.

Сейчас 40 игроков НХЛ находятся на карантине. Среди них россияне Евгений Кузнецов, Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Гусев и Дмитрий Куликов («Нью-Джерси Девилз»).