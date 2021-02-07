ЦСКА оказался хуже предпоследнего

Московский ЦСКА вновь стал одним из авторов исторического достижения. И снова для армейских баскетболистов оно со знаком минус. В воскресенье ЦСКА в рамках первенства Единой лиги ВТБ принимал скромный «Калев» и уступил ему со счетом 102:107. Для эстонского клуба это первая в его истории победа над ЦСКА, как и для польской «Зелёна-Гуры», которая обыграла армейцев неделей ранее. С учетом матчей Евролиги ЦСКА, который теперь опустился на третье место в «регулярке» Единой лиги ВТБ, отметился уже четырьмя поражениями подряд.

Неделю назад поездка ЦСКА в крохотный польский городок Зелёна-Гура, где армейцы встречались с одноименной командой в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ, завершилась так, что в городе случился праздник. Жители Зелёна-Гуры, очевидно, никак не ожидали, что их команда сумеет обыграть могучую красно-синюю машину. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис, объясняя причины исторического поражения (ЦСКА ведь никогда «Зелёна-Гуре» не уступал), говорил о напряженном графике, о том, что соперник забивал нужные броски в нужные моменты, о том, что на игру ЦСКА повлияло то, что ее не сумел закончить Джоэль Боломбой. «Но мы продолжаем верить»,— констатировал греческий специалист. Что до болельщиков, то они в массе своей восприняли осечку ЦСКА не более чем досадный инцидент. Такой уже был в этом сезоне. На старте первенства армейцы уступили «Парме», растеряв перевес в два с лишним десятка очков. Ни ничего — команда собралась и выдала отличные четыре месяца, которые вернули ее в число лидеров как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге.

В этот раз, однако, стремительного возвращения к привычным показателям не случилось. Напротив, 7 февраля ЦСКА проиграл еще и «Калеву», к тому же дома, да еще пропустив больше ста очков — гости победили со счетом 107:102. А ведь скромный эстонский клуб в этом сезоне до визита в Москву побеждал в Единой лиге ВТБ только дважды (а у ЦСКА не выигрывал вообще никогда — ни дома, ни в гостях). Причем обе победы были одержаны над идущим на последнем месте «Цмоки-Минск» («Калев» тоже рядом — он предпоследний).

И тут, конечно, стоит отметить героизм игроков эстонской команды, не испугавшихся именитого соперника, отметить тройку — Маркус Кин, Морис Кемп, Янари Йоэсаар,— вкупе набравшую 71 очко.

Хотя Кина все же стоит похвалить особо — помимо того что на его счету 26 очков, он отметился еще и тем, что вел игру всей команды. Ну и вообще, порадоваться тому, что в Единой лиге ВТБ все чаще случаются непредсказуемые исходы.

Впрочем, несмотря ни на что, не покидает ощущение, что это не столько «Калев» выиграл матч, сколько ЦСКА его проиграл. Это была очень странная игра в исполнении армейцев. Они ведь долго контролировали ход матча. Уже в начале вели с отрывом в восемь очков. Вскоре, вроде бы не прилагая особых усилий, довели отрыв до 14 очков. В ударе был Дэрран Хиллиард, в итоге закончивший матч с личным рекордом результативности (38 очков). Совсем неплох был Майк Джеймс, вполне убедительны Джоэль Боломбой и Йоханес Фогтманн. Но все это относится к игре в атаке.

А вот в том, что касается обороны, хвалить в ЦСКА некого — 107 очков, пропущенных от «Калева», не оставляют возможностей искать в защитной игре армейцев какой-то позитив.

И даже то, что ЦСКА вынужден обходиться и без Николы Милутинова (выбыл до конца сезона), и без Торнике Шенгелии (пропустит несколько матчей), не оправдывает осечек, которые допускали армейцы. Ведь в любом случае и качество и глубина состава у них выше, чем у «Калева».

Однако если вспомнить, что помимо «Зелёна-Гуры» и «Калева» за последние десять дней ЦСКА успел проиграть еще и «Баварии» с «Валенсией» в Евролиге, то есть армейцы выдали серию из четырех поражений подряд, напрашивается вывод, что речь уже вовсе не об осечках, а о довольно серьезном кризисе. Отчасти это признал и Итудис. «Понятно, что проблема не только в баскетболе, ведь мы тоже набрали много очков,— сказал он после матча.— Во второй и третьей четвертях в последнее время мы проваливаемся из-за всего, что нам приходится проходить на площадке и внутри команды. Все это отражается на игре. Определенно, сейчас у нас один из самых сложных месяцев, но нам нужно держаться, верить в будущее, особенно тогда, когда вернутся в строй травмированные и мы соберемся все вместе».

Арнольд Кабанов