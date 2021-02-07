07 февраля, воскресенье
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Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии

В индийском штате Уттаракханд в результате схода ледника пропали около 150 человек, сообщает India TV. Согласно последним сообщениям, была прорвана плотина Тапованского энергопроекта, из-за чего произошло наводнение. В пострадавшие районы отправлены спасатели и службы быстрого реагирования, проводится эвакуация.

Несколько рабочих, работавших на гидроэлектростанции Риши Ганга, пропали без вести. Главный секретарь Уттаракханда Ом Пракаш заявил, что в результате наводнения в округе Чамоли могли погибнуть от 100 до 150 человек.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия поддерживает Уттаракханд, и страна молится за безопасность каждого. «Я постоянно слежу за прискорбной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, страна молится за безопасность каждого»,— обратился господин Моди в Twitter.

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