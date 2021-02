Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии

В индийском штате Уттаракханд в результате схода ледника пропали около 150 человек, сообщает India TV. Согласно последним сообщениям, была прорвана плотина Тапованского энергопроекта, из-за чего произошло наводнение. В пострадавшие районы отправлены спасатели и службы быстрого реагирования, проводится эвакуация.

Несколько рабочих, работавших на гидроэлектростанции Риши Ганга, пропали без вести. Главный секретарь Уттаракханда Ом Пракаш заявил, что в результате наводнения в округе Чамоли могли погибнуть от 100 до 150 человек.

#Glacier breaks off at Joshimath in #Uttarakhand's Chamoli district, causing flash flood in Dhauli Ganga and endangering people. Video: ITBP



Live updates: https://t.co/UhVrjhBNJD pic.twitter.com/6weK2s8K5a