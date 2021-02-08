Люкс уходит со скидкой

Закрытие границ с Европой, куда россияне традиционно отправляются не только на отдых, но и на шопинг, помогло операторам аутлетов внутри страны. Трафик в таких центрах ежемесячно растет на 20%, в то время как поток посетителей традиционных торгцентров падает. Потребители, не имея пока возможности посетить бутики в Милане и Париже, переключились на покупки люксовых товаров дома со значительными скидками.

Выручка открывшегося летом прошлого года аутлета «Архангельское», где работают бутики Gucci, Prada, Valentino, Brunello Cucinell, ежемесячно растет как минимум на 20%, в том числе и в январе. Об этом “Ъ” рассказал представитель Hines — оператора площадки. Другой дисконт-центр компании — «Outlet Village Белая Дача» по итогам 2020 года нарастил сопоставимые продажи на 2%, аналогично вырос и трафик, добавил представитель Hines. В «Outlet Village Пулково» эти же показатели выросли на 21% и 11% соответственно.

Летом прошлого года, сразу после снятия локдауна, трафик в аутлетах восстановился на уровне того же периода 2019 года, в то время как поток посетителей в обычных торгцентрах упал до 40%, подтверждают в Fashion Consulting Group (FCG). По данным Watcom Group, в декабре прошлого года показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве был почти на 25% ниже год к году. В январе трафик в торгцентрах оставался по-прежнему низким.

Рост выручки в аутлетах происходит на фоне снижения не только трафика традиционных торгцентров, но и сокращения в целом рынка люксовых товаров, который по итогам прошлого года потерял в объеме 15%, до 233,6 млрд руб. Снижение в этом сегменте оказалось меньше, чем в целом на фешен-рынке, объем которого в 2020 году сократился на 25%, до 1,7 трлн руб., озвучивала ранее свои предварительные оценки FCG.

По собственным данным, аутлет «Архангельское» с июня по декабрь посетили более 400 тыс. человек, примерно четверть из них приходили в дисконт-центр более двух раз. Средний чек в сегменте люкс — 40 тыс. руб., в премиальном — 26,4 тыс. руб., уточнили в Hines.

Популярность формата аутлетов гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс объясняет в первую очередь ценой: в таких центрах коллекции продаются примерно на 50–70% ниже, чем в обычных торговых точках. Из-за кризиса сегодня более половины покупателей одежды вообще не рассматривают товары, которые продаются без скидок, продолжает она. «В стабильные периоды до 40–50% продаж люксовых магазинов обеспечивают менеджеры с высокими зарплатами. Именно они и являются группой, мигрирующей между люксовыми магазинами и аутлет-центрами в кризисные моменты»,— поясняет госпожа Лебсак-Клейманс.

Невозможность выезда в Европу также оказала положительный эффект на российские аутлеты, полагает директор по ритейлу Hines Энтони Гаскон. Для состоятельных покупателей из регионов заменой европейских туров стали поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, а акцент в маркетинге у люксовых торговых марок смещен на локальный шопинг, добавляет Анна Лебсак-Клейманс.

Ключевой проблемой люкса в России стало отсутствие китайских туристов, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Первое полугодие для ритейлеров стало наиболее критичным, во втором ситуация начала исправляться за счет отложенного спроса и интереса к аутлетам, которые также переориентировались на внутренних потребителей, соглашается эксперт. В горизонте полугода, уверен Михаил Бурмистров, ситуация будет оставаться благоприятной для сегмента — у россиян сохраняется не реализованный из-за ограничений в 2020 году спрос.

Никита Щуренков