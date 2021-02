Наследники зачитались «Ведомостями»

Кипрская New Grand Venture Holdings Ltd. (NGV), представляющая наследников бизнесмена Дмитрия Босова и экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, требует от ее нового издателя Ивана Еремина 150 млн руб. Это часть долга за роялти перед Financial Times и The Wall Street Journal, которую выкупил Дмитрий Босов. При отказе от выплаты долга NGV планирует обратиться в суд. По мнению юристов, шансы на успех велики, если Иван Еремин был в курсе ситуации с долгом при покупке газеты в прошлом году.

Кипрская NGV направила гендиректору АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издает «Ведомости») Михаилу Нелюбину письмо (есть у “Ъ”) с требованием вернуть 150,6 млн руб. NGV оставляет за собой право пойти в суд для истребования долга. NGV представляет интересы части наследников бизнесмена Дмитрия Босова (в мае 2020 года покончил с собой) и экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, рассказал источник “Ъ” на медиарынке. В «Ведомостях» не смогли дать комментарий, нынешний собственник издания Иван Еремин не ответил на звонок, Демьян Кудрявцев и представитель группы «Аллтек», принадлежавшей Дмитрию Босову и его партнерам, отказались от комментариев.

Сумма, о которой идет речь в письме,— часть долга «Ведомостей» перед предыдущими акционерами, Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ), за роялти, поясняют два собеседника, знакомые с деталями спора. Бренды FT и WSJ были указаны на первой полосе газеты, издания делились с ней контентом, за что получали лицензионные платежи. До продажи Демьяну Кудрявцеву «Ведомости» платили FT, WSJ и третьему акционеру, финской Sanoma, 18% от выручки, или около 160 млн руб. в год. Он выкупил газету и долги с дисконтом в 2015 году. «Медуза» со ссылкой на документы сообщала, что сумма сделки составила €10 млн, в том числе FT и WSJ продали права требования на €6,7 млн за €4 млн, а долг перед Sanoma был продан за €2,47 млн (сам господин Кудрявцев на «Дожде» называл общую сумму €13 млн).

Затем долги газеты были консолидированы на компаниях Демьяна Кудрявцева и его партнеров Владимира Воронова и Мартина Помпадура. По данным источников “Ъ”, долг БНМ перед «Аркан Инвестмент», принадлежащей племяннице Владимира Воронова Иветте, на момент продажи газеты весной 2020 года составлял 301,2 млн руб. Долг перед Sanoma в размере 183,8 млн руб. вместе с частью изданий из ее портфеля унаследовала «Ясно Паблишинг» Яны Мозель-Кудрявцевой (жена Демьяна Кудрявцева). Наконец, NGV господина Босова стала держателем прав требования на 150 млн руб., выкупив их у структур Демьяна Кудрявцева за «несколько десятков миллионов рублей», которые пошли на поддержку газеты, поясняет близкий к сделке источник.

Долг не дисконтирован, то есть NGV вправе требовать всю сумму. Более того, отмечает бывший сотрудник БНМ, из этих трех долгов только обязательства «Ясно Паблишинг» не облагаются налогом, поскольку возникли от задолженности перед российским юрлицом Sanoma; долг «Аркану» образовался от переуступки обязательств нерезидентов РФ и облагается налогом на прибыль в размере 60 млн руб. и НДС на 65 млн руб., а долг NGV — НДС в размере 32,5 млн руб.

NGV требовала от БНМ погасить долг еще в апреле 2020 года, когда продажа «Ведомостей» только была запущена, «в качестве сигнала потенциальным новым собственникам», уверяют два источника “Ъ”. Иван Еремин объявил о покупке 100% БНМ 29 мая. Бывший сотрудник газеты говорит, что в ходе сделки долги не реструктурировались, то есть расклад остался прежним. Однако, уточняет близкий к сделке собеседник “Ъ”, долги перед «Ясно Паблишинг» и «Арканом» учтены в ее стоимости и не планируются к предъявлению, а вот долг перед Дмитрием Босовым «обговаривался отдельно как обязательный к погашению». Источник “Ъ” уточнил, что у самой NGV «имеются долговые отношения с господином Кудрявцевым», так что компания представляет и его интересы.

«Долги — серьезный актив, и презюмируется, что Иван Еремин перед получением контроля над "Ведомостями" провел исследование финансового и хозяйственного положения,— отмечает партнер Pen & Paper Станислав Данилов.— Важно, какие документы ему предоставили и какие факты раскрыли. Если вопрос оплаты долгов был завуалирован, у господина Еремина приличные судебные перспективы, но если господин Кудрявцев вел себя адекватно, факты не скрывал и предоставил документы, суд будет исходить из того, что Иван Еремин принял на себя предпринимательский риск». В таком случае, добавляет юрист, взыскать долг будет «просто и быстро».

Анна Афанасьева