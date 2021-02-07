Посольство России назвало предвзятыми слова премьера Литвы о «Спутнике V»

Посольство России в Литве отреагировало на заявление литовского премьер-министра Ингриды Шимоните о российской вакцине «Спутник V». Ранее она сравнила ее с гибридным оружием.

«Они говорят, что "Спутник V" — это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа, он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разобщения и правления»,— написала госпожа Шимоните в Twitter.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутника V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя»,— заявили в ответ на это в российском диппредставительстве. Там особо подчеркнули, что в России уже идет массовая вакцинация. «А в Литве?» — задались вопросом в посольстве РФ в этой стране.

Ранее на сайте журнала The Lancet вышла статья о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». Промежуточный анализ показал эффективность вакцины на 91,6%. «Спутник V» создан Центром имени Гамалеи и зарегистрирован в России в августе 2020 года. Российский фонд прямых инвестиций допускает, что вакцина будет одобрена в ЕС в марте.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «The Lancet убедил европейцев».