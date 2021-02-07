На Манежной площади установили ограждения

В Москве правоохранительные органы установили ограждения на Манежной площади. Соратники оппозиционера Алексея Навального не планировали проводить акции 7 февраля.

Как передает «Дождь», проход от исторического музея на Красную площадь открыт. На площади стоят автозаки и работают сотрудники ОМОНа. В Санкт-Петербурге очевидцы также сообщают о работе сотрудников Росгвардии в центре города.

Координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщал, что 6 и 7 февраля акции в поддержку политика не планируются. По его словам, из-за массовых задержаний проводить их «просто некому». Акции в поддержку господина Навального прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. По информации «ОВД-Инфо», задержаны больше 11 тыс. человек.

О делах против лидеров несистемной оппозиции — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».