Ростуризм намерен возобновить программу туристического кэшбэка в феврале

Ростуризм планирует запустить третий этап программы туристического кэшбэка за путешествия по России в феврале, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Ранее Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кэшбэка возмещать часть стоимости туров, совершенных до 20 июня 2021 года.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кэшбэка»,— сказала госпожа Догузова журналистам (цитата по ТАСС). Она также заявила, что восстановление въездного турпотока в Россию на докризисном уровне может начаться не раньше 2023 года.

«На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными»,— сказала глава Ростуризма.

По ее словам, темпы восстановления международного туризма отстают от внутреннего уже сейчас на полтора-два года. «Но мы для себя хотели бы к осени выйти на постепенное, поэтапное восстановление международных потоков»,— заявила Зарина Догузова.

Ранее она сообщила, что туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд руб. до 16 млрд руб.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы туристического кэшбэка. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.