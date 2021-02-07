В Мьянме после переворота частично восстановили доступ в интернет

Доступ в интернет частично восстановлен в Мьянме в воскресенье, сообщает AFP со ссылкой на службы мониторинга сети. Доступ был заблокирован в субботу, 6 февраля, по приказу военных, которые устроили в стране переворот.

«Частичное восстановление подключения к интернету подтверждено в Мьянме с двух часов дня по местному времени на нескольких провайдерах»,— заявили в NetBlocks. Там отметили, что днем не было доступа к социальным медиаплатформам. Однако обладатели мобильных телефонов, пользующиеся услугами MPT, Ooredoo, Telenor и Mytel, теперь могут получить доступ к данным по мобильному интернету и Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что связь в Мьянме находится на уровне 14% от обычного уровня.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Мьянма переболела демократией».