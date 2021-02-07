Мэрия Краснодара: снегопад не повлиял на работу общественного транспорта

Общественный транспорт в Краснодаре после снегопада работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации, график подвижного состава, как муниципального, так и частного общественного транспорта не снижен, работа идет без сбоев в режиме выходного дня.

«К 12.00 обработаны все магистрали, по которым ходит общественный транспорт. В усиленном режиме работают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Кроме ситуации на улично-дорожной сети, они контролируют расписание движения трамваев, троллейбусов и автобусов», – прокомментировал замглавы Краснодара Артем Доронин.

Проблемы, возникающие с проездом автобусов в пригородные населенные пункты, в садоводческие товарищества, оперативно устраняют, отмечают в мэрии города. Для расчистки пригородных дорог, по которым курсирует общественный транспорт, направляют спецтехнику.

Утром 6 февраля в Краснодаре начался ливневый снегопад, который продолжался почти сутки. Ночью 7 февраля дороги города обработали противогололедными материалами – для этого задействовали 27 машин. Утром на очистку улиц вышла 31 единица техники и почти 600 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 11:00 в Краснодаре возобновил работу международный аэропорт Краснодар, который также не работал с ночи из-за необходимости очистки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о гололеде, который прогнозируется на территории региона 7 февраля.

Алексей Белянин