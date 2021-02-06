На Кубани около 30% новых случаев коронавируса подтверждено в Краснодаре

За последние сутки в Краснодаре подтвержден 51 случай заражения COVID-19 из 183 в регионе, что составляет около 30%. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На втором месте Сочи, где выявлено 17 новых случаев коронавируса, Новороссийск с 15 пациентами замыкает тройку лидеров по суточному приросту заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса за весь период пандемии составило 34 779. Выздоровели за все время 26 362 пациента, умерли 1 577 человек, в том числе 17 за последние сутки. В стационаре сейчас с COVID-19 находятся 1 437 пациентов, 5 403 лечатся на дому.

В Туапсинском районе заболели 14 человек, в Анапе – 10. В Гулькевичском районе - восемь, в Кавказском - семь, в Белореченском - шесть. В Армавире, Кореновском, Славянском, Усть-Лабинском районах по пять новых пациентов. В Апшеронском и Темрюкском районах - по четыре. В Геленджике, Динском, Крыловском, Тимашевском, Успенском районах - по три. В Ленинградском, Отрадненском, Северском, Новокубанском, Павловском районах - по два. По одному заболевшему зарегистрировано в Красноармейском и Тбилисском районах.

Как писал “Ъ-Кубань”, 5 февраля коронавирус подтвердился у 185 жителей Кубани. Выздоровели 279 человек, умерли 18 человек

Наталья Решетняк