В Краснодарском крае умерли еще 17 пожилых пациентов с COVID-19

В ковидных госпиталях Кубани за минувшие сутки скончались еще 17 человек в возрасте старше 60 лет. Данные приводит 6 февраля региональный оперштаб. Отмечается, что у всех умерших коронавирус вызвал тяжелую форму пневмонии.

В больницах Краснодара умерли шесть человек: мужчины в возрасте 73, 83, 66 и 68 лет, женщины в возрасте 70 и 78 лет. Шесть пациентов умерли в медучреждениях Сочи: мужчины в возрасте 78, 62 и 87 лет, женщины в возрасте 71, 77 и 79 лет. 67-летняя жительница Кавказского района и 69-летний житель Белоглинского района умерли в Тихорецкой больнице. 89-летний житель Туапсинского района умер в местной больнице. В Крымском районе не спасли 69-летнего жителя Геленджика. В Новороссийске скончался 68-летний местный житель.

Как писал “Ъ-Кубань”, 5 февраля на Кубани умерли 18 человек.

Наталья Решетняк