Валиев победил Дэя на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Тимур Валиев победил Мартина Дэя из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бой продолжался все три раунда. Судьи единогласно присудили победу россиянину.

У 31-летнего Тимура Валиева на счету 17 побед и два поражения, один поединок признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Мартина Дэя восемь побед и шесть поражений.

В главном бою турнира россиянин Александр Волков победил Алистара Оверима из Нидерландов. Бой закончился во втором раунде техническом нокаутом.