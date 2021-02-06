Глава СПЧ призвал к большей открытости следствия по делу Ивана Сафронова

Следствие по делу бывшего сотрудника ИД “Коммерсантъ” и газеты «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова должно быть более открытым, полагает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Господин Сафронов обвиняется в государственной измене. По словам председателя СПЧ, необходимо требовать предоставления большего объема информации.

«Я несколько раз говорил одно и то же: с моей точки зрения, было бы правильно, если бы следствие хотя бы намекнуло на то, в чем его обвиняют. Да, было сказано, что он с каким-то чехом встречался. И что? А он деньги получал от этого чеха или не получал?— цитирует Валерия Фадеева «Интерфакс».— Я публично об этом говорил: не надо раскрывать секреты, но дайте понять, в чем дело!».

Ивана Сафронова арестовали 7 июля, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). По словам адвокатов, доступа к гостайне он не имел ни в СМИ, ни в «Роскосмосе». По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Свою вину господин Сафронов не признает.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Следствие не торопится к Ивану Сафронову».