В Нидерландах количество зараженных коронавирусом превысило 1 млн

Количество заразившихся COVID-19 в Нидерландах превысило 1 млн человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения. Институт общественного здравоохранения объявил о 4075 новых случаях заражения. Таким образом, общее количество случаев инфицирования составило 1 001 826 за 11 месяцев, прошедших с момента обнаружения вируса в стране.

24 января на улицы городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов. Они требовали смягчить введенные из-за коронавируса ограничения. Премьер-министр Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками и заявил, что они «не имеют никакого отношения к законным протестам».

Против демонстрантов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. 25 и 26 января акции протеста продолжились.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Нидерланды накрыл протестный вирус».