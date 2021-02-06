В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

В поселке Мосрентген Новой Москвы в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. Как сообщило региональное управление МЧС, в результате пострадали 14 человек, в том числе погибли двое детей.

«Девятиэтажный дом, горела одна из квартир на 2-м этаже на общей площади около 25 кв. метров и балконы с 3-го по 9-й этаж. В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано»,— говорится в сообщении экстренных служб (цитата по ТАСС).

СКР возбудил уголовное дело. Причина пожара пока неизвестна.