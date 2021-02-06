МТС: мобильный трафик в центральной части Москвы заметно вырос после отмены ограничений

В центральной части Москвы на 15% увеличился голосовой мобильный трафик, сообщил МТС. Это произошло после отмены ограничений на работу общепита ночью. Трафик мобильной передачи данных вырос на 12%.

Для расчета использовались данные по 29–31 января (с 23:00 29 января до 06:00 31 января) и 22–24 января. Пик активности пришелся на период с 1:00 до 3:00 30 января. «В первые выходные сразу после отмены ограничений... трафик в центральной части Москвы заметно вырос по сравнению с предыдущими выходными: голосовой — на 15%, мобильной передачи данных — на 12%»,— сообщил МТС «РИА Новости».

Больше 60% абонентов, которые были в ночных заведениях, минимум дважды за ночь поменяли локацию. Самыми популярными местами стали Болотная набережная, Кузнецкий мост и Тверская, где находится много клубов и баров, сообщает МТС. 80% интернет-трафика пришлось на Instagram, Facebook, WhatsApp и Telegram.

В последний месяц столичные власти трижды ослабляли карантинные ограничения в Москве. С 18 января в городские школы Москвы вернулись все ученики. С 22 января в Москве вновь начали работу музеи, библиотеки, колледжи, спортивные школы и детские развлекательные учреждения, а театры, кино и концертные залы разрешили наполнять наполовину. С 27 января в Москве вновь была разрешена работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 06:00. Мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что основные ограничения в столице можно будет снять к маю.

Подробнее о прогнозе мэра — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».