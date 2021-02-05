«„Гранком“ может конкурировать с иностранными производителями»

Как с нуля запустить предприятие, способное потеснить иностранных поставщиков высокотехнологичной продукции, рассказывает Артем Максимов, директор ООО «Гранком» — завода по производству металлических порошков и гранул, изделий из них, а также лига-тур и ферросплавов из тугоплавких материалов.



— Артем Андреевич, с какими экономическими результатами вы заканчиваете 2019 год в части выпуска традиционной для предприятия продукции из молибдена, ванадия, вольфрама, ниобия и хрома?

— Изделия из тугоплавких металлов уже несколько лет являются для нас основным видом продукции. 2019 год по этому направлению мы заканчиваем с существенным ростом: если в 2018 году выручка от этого вида деятельности составила 140 млн руб., то по итогам текущего года она должна вырасти до 300 млн руб. Рост обусловлен тем, что специалисты «Гранкома» освоили новые производственные технологии и теперь могут производить одни и те же виды лигатур различными способами, задействуя разное оборудование. В результате по некоторым видам лигатур выплавка увеличилась в четыре раза. Основным потребителем продукции стала наша головная компания — ПАО «Русполимет». До 2019 года предприятие в большей степени пользовалось сырьем, поставляемым другими участниками рынка.

— Основным событием 2019 года для «Гранкома» стало открытие производства металлических порошков и изделий из них. В чем его значение?

— Я могу уверенно сказать, что это знаковое событие не только для ООО «Гранком», но и для всей металлургической отрасли. Наше оборудование позволяет получать порошки быстрорежущих сталей, нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов и титановых сплавов. Аналогичных производств на сегодняшний день в России нет. Важность этого события подтверждает присутствие на запуске заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, представителей Фонда развития промышленности РФ (ФРП). У ФРП есть несколько программ поддержки промышленных предприятий. Наш проект полностью соответствовал всем необходимым критериям, что позволило ООО «Гранком» получить льготный заем от ФРП на 750 млн руб. Благодаря этому займу мы смогли реализовывать проект с общим объемом инвестиций в 1,3 млрд руб. в достаточно сжатые сроки. В США и Европе аналогичные производства работают уже давно и, как показывает практика, очень эффективно. В России такого производства до запуска на ООО «Гранком» не существовало. Мы уверены, что работа нашей компании поможет ликвидировать это отставание.

— Это был первый опыт участия «Гранкома» в программах господдержки?

— ПАО «Русполимет» исторически очень активно взаимодействует с Минпромторгом РФ и старается участвовать в различных программах господдержки. И ООО «Гранком» как дочерняя компания переняла эту практику взаимодействия с министерством и ФРП. Первый заем под наш проект мы получили в 2016 году. Тогда для его реализации планировалось привлечь стороннего инвестора. Позже выяснилось, что инвестор не сможет участвовать. К тому моменту бюджет проекта был определен, а мы не готовы были увеличивать свою долю инвестиций. В качестве варианта рассматривалось привлечение коммерческого кредита, чтобы компенсировать инвестиционный разрыв. В итоге мы пришли в ФРП и объяснили, что хотели бы изменить программу господдержки, вернуть первый заем и получить новый, более крупный. После переговоров ФРП согласился принять участие в проекте на новых условиях, и наша совместная работа дала результат — производство было запущено. Опыт работы с ФРП показал, что это действительно эффективная мера поддержки промышленности со стороны государства. Мы и дальше намерены сотрудничать с ФРП по различным программам господдержки, если наши проекты будут попадать под озвученные фондом условия.

— В чем преимущества продукции, полученной из металлических порошков?

— Чтобы об этом рассказать, необходимо разделить номенклатуру продукции, которую выпускает ООО «Гранком». Например, заготовки быстрорежущих сталей, которые производит компания методом порошковой металлургии, обладают более высокими качественными характеристиками, чем полученные традиционным способом. До запуска нового производства на ООО «Гранком» российский рынок был насыщен аналогичным товаром европейского производства. С учетом того, что многие отечественные компании планируют увеличивать закупки заготовок быстрорежущих сталей, полученных методом порошковой металлургии, для ООО «Гранком» открываются хорошие перспективы. Второе направление работы ООО «Гранком» — производство готовых изделий из металлического порошка. Сегодня предприятие обладает оборудованием для полного производственного цикла от выплава металла необходимого химического состава до готового изделия (выплав, распыление, рассев, капсулирование, спекание в газостате, деформа-ция и механическая обработка). К подобной продукции проявляют большой интерес российские машиностроительные предприятия, предприятия нефтегазовой отрасли. Сегодня традиционный способ получения сложнопрофильных изделий предполагает изготовление большой заготовки с последующей длительной механической обработкой, фактически вытачивание необходимых геометрических размеров из квадратной или круглой заготовки. При таком способе получения изделия до 90% заготовки может уходить в отходы. Методы порошковой металлургии позволяют практически исключить эту проблему — в разы снизить металлоемкость и трудозатраты путем изготовления капсулы заготовки по геометрическим параметрам, близким к конечному изделию, после этого засыпать порошком и спечь в газостате. После финишной механической обработки получается готовое изделие. Помимо того, что у таких деталей заметно снижается металлоемкость, порошковые изделия имеют более высокие характеристики в отличие от изделий, полученных традиционным способом. В качестве примера: ООО «Гранком» в настоящее время по чертежам заказчика разрабатывает образцы продукции для нефтегазовой отрасли, которые в дальнейшем будут работать в агрессивных средах.

— На церемонии запуска нового производства присутствовали представители иностранных компаний. Насколько велик интерес к вашей продукции за рубежом?

— Интерес есть: даже в Европе, где подобные производства работают, их не так много. Мы ведем переговоры о поставках продукции за рубеж. ООО «Гранком» обладает самым современным оборудованием и наработало хорошие компетенции, поэтому предприятие может конкурировать с иностранными производителями по качеству, цене и срокам изготовления продукции.

— Какие задачи стоят перед предприятием на ближайшие годы?

— Основная цель — расширение производства. Есть четкое понимание, что именно нужно производить и где эта продукция будет востребована. Уверен, что спрос на такой высококачественный продукт будет динамично расти. Чтобы не останавливаться в развитии, удовлетворять нарастающий спрос и ликвидировать отставание от европейских производителей, мы в случае необходимости будем рассматривать увеличение количества установок распыления. Неэффективно бежать за спросом: можно не догнать, нужно идти в ногу с ним.

— Второй год «Гранком» представлен на отраслевой выставке «Металл-Экспо» как самостоятельное предприятие. Что дает вам участие в этом форуме?

— Компания специально приняла решение выйти на «Металл-Экспо» под отдельным брендом, но в составе общей экспозиции ПАО «Русполимет». Цель — позиционировать ООО «Гранком» как самостоятельный бренд, при этом в синергии с головным предприятием, обладающим высокими компетенциями. В 2018 году мы представляли на выставке первые образцы продукции, сделанные из покупного сырья. Тогда мы презентовали возможности ООО «Гранком», а потенциальные заказчики обозначили свои потребности. Сложившийся диалог позволил нам оперативно скорректировать планы развития, чтобы стать более эффективными для удовлетворения текущего спроса. Полученный опыт помог нам подготовиться к «Металл-Экспо’2019», на которой мы уже представили образцы изделий из собственного порошка и смогли показать себя как сильная компания с большим спектром возможностей.