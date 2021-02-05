«Мы знаем, как развиваться»

Как из завода, основанного в XIX веке, сделать современное предприятие-экспортер, рассказывает генеральный директор металлургического металлообрабатывающего предприятия ПАО «Русполимет» Максим Клочай.



— Максим Викторович, с какими результатами ПАО «Русполимет» заканчивает 2019 год?

— Все задачи, которые были поставлены перед предприятием по объемам производства и отгрузки, будут перевыполнены. Если в 2018 году выручка ПАО «Русполимет» составляла 10,3 млрд руб., то в текущем году мы перешагнем за плановые 12,5 млрд руб. В 2018 году, чтобы увеличить производство на 15%, предприятие бралось практически за любой заказ, в 2019-м у нас появилась возможность браться только за интересные проекты. Основная цель — перейти на долгосрочные контракты, минимум на годовые. Конечно, разовые заказы мы продолжим брать, чтобы дозагрузить оборудование. Производство сейчас настраивается таким образом, чтобы все мощности были загружены равномерно в течение года. Перед дирекцией по маркетингу и продажам поставлена задача найти заказы, за счет которых можно дозагрузить оборудование в моменты вынужденного простоя, например прессы горячей ковки и механической обработки поковок круглой формы. Возможно, маржинальность такой продукции не очень высока, но для дозагрузки производства это необходимо.

— «Русполимет» известен как производитель кольцевой заготовки для авиастроения, но в 2018 году завод начал наращивать мощности глубокой переработки. На каком этапе сейчас находится этот проект?

— Этот проект был задуман для того, чтобы производители авиационных двигателей получали от нас не кольцо-полуфабрикат, который требует обработки, а готовую деталь. Планируется, что заказчиками готовых авиационных колец будут российские и иностранные компании. Для реализации проекта мы подготовили отдельное помещение, куда перенесли станки для чистовой механической обработки. Еще три обрабатывающих комплекса «Русполимет» закупит в ближайшее время. Производство начнется в 2020 году.

— Одним из крупнейших заказчиков «Русполимета» является госкорпорация «Росатом». Как развивается ваше сотрудничество?

— По контракту с «Росатомом» мы работаем для проектов, которые компания реализует в России и за рубежом. Сейчас активно строится первая в Турции АЭС «Аккую». Для этого проекта мы поставляли кольцевые заготовки и задвижки. Также «Русполимет» поставляет широкий ассортимент продукции всем предприятиям «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом».

— Кроме «Росатома» строительством АЭС занимаются и зарубежные компании. Пробовали ли вы развивать сотрудничество с ними?

— Пока мы поставили цель на зарубежных рынках расширить сотрудничество с авиационными предприятиями. Это наши постоянные заказчики, например Pratt&Whitney. Мы уже достаточно давно с ними сотрудничаем и планируем увеличить объемы экспортных поставок на европейском рынке, например, с одной из французских компаний договор уже находится в стадии согласования. Также в качестве партнеров рассматривается ряд корейских компаний. Восток вообще очень перспективное направление, но все сразу не охватить.

— Каково соотношение российских и зарубежных контрактов в портфеле компании?

— За 2019 год поставки на экспорт выросли примерно в два раза. В общем объеме выручки экспорт поднялся с 10% до 17–20%. К 2024 году стоит задача увеличить этот показатель до 30%, и я считаю ее вполне выполнимой.

— Участвует ли «Русполимет» в программах господдержки?

— Мы не просто участвуем в программах господдержки, а даже стали одним из первых нижегородских предприятий, на которых было апробировано внедрение системы « Бережливые технологии». В рамках этой программы государство выделяет субсидии на обучение персонала. Только за 2019 год более 2 тыс. сотрудников «Русполимета» прошли обучение, освоив смежные профессии, или повысили квалификацию. Для « Русполимета» это рекорд. Также внедрение бережливых технологий позволило на некоторых агрегатах и участках снизить уровень незавершенного производства и сократить производственный цикл. Например, время изготовления На выставке «Металл-Экспо» подписал экспортные соглашения на поставку первых партий порошков в Германию и Японию колец для иностранного заказчика сократилось со 102 до 60 дней, и в перспективе срок может уменьшиться до 50 дней. Одним из элементов бережливых технологий стала перестановка оборудования внутри цехов, чтобы сократить время передачи детали с одного станка на другой. Перенести прессы и станы действительно сложно и затратно, а механообрабатывающие станки перенести с места на место гораздо проще, это мы и сделали. Каждый станок нужно было не просто передвинуть, а подготовить под него фундамент, соблюсти целый ряд условий. Инвестиции в этот процесс составили 17 млн руб., но за последние полгода мы уже окупили эти затраты. Бережливые технологии полностью доказали свою эффективность.

— Использует ли компания современные электронные технологии для повышения эффективности работы?

— Да, уже десять месяцев мы используем систему SAP — это программный комплекс для управления предприятиями от материальных потоков до производства. На старте были определенные сложности, почти все службы работали в круглосуточном режиме, появились проблемы и подводные камни, о которых мы не догадывались. На протяжении всего года мы постепенно решали множество задач, и настройка системы все еще продолжается. Пока мы установили модули по управлению производством, продажами, бюджетом, финансовыми потоками; учет, отчетность, аналитика, контроллинг также теперь в единой системе управления всеми бизнес-процессами предприятия. Работа в данном направлении продолжится еще два года: мы планируем внедрить в систему модули по управлению персоналом, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, взаимоотношениями с клиентами. Именно тогда и можно будет максимально точно оценить эффект от внедрения SAP. Пока же можно говорить только о первых изменениях. Кроме того, мы внедрили систему электронного документооборота, которая позволила нам оцифровать процесс согласования договоров, приказов, другой документации. Благодаря внедрению электронного документооборота заметно сократились сроки прохождения документов, процесс стал прозрачнее.

— На отраслевой выставке «Металл- Экспо» было подписано соглашение между «Русполиметом» и ФГКП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина». В чем суть этого документа?

— В рамках заключенного соглашения стороны намерены создать единый научный центр и совместно заниматься инновационными разработками в сфере металлургии. Для этого будет использоваться имеющаяся у института научная база и наработки «Русполимета», которые тоже достаточно обширны. «Русполимет» готов стать промышленной площадкой, на которой будут не только создаваться и испытываться новые виды сплавов, в том числе порошковые, и изделий из них, но и в дальнейшем может быть налажено их промышленное производство. Это дает компании определенное преимущество: после того, как новый продукт будет создан, во всей технической документации на него, во всех ТУ будет указано, что это продукция проверенного производителя. Это даст определенные конкурентные преимущества.

— Что в планах «Русполимета» на 2020 год?

— Главная цель — рост производства. Надеюсь, что он составит 10–15% к результатам 2019 года. Это должно произойти как раз за счет сокращение циклов производства, что позволит нам высвободить производственные мощности. Мы знаем, как развиваться и производить больше продукции на тех мощностях, что у нас есть. А переход на долгосрочные контракты позволит «Русполимету» точнее спланировать цикл и справиться с увеличением объемов выпуска продукции.