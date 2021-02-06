ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. При этом она призвала продолжать соблюдать ограничения.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи»,— сказала эксперт на брифинге (цитата по ТАСС).

«Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно»,— заявила Мария ван Керкхове.

По данным ВОЗ, число вакцинированных превысило количество заразившихся коронавирусом. Однако большинство вакцинированных приходятся на десять стран.

В мире зарегистрировано более 105 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,3 млн человек, выздоровели 58,5 млн.