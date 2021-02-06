Госдеп США выступает за мирный диалог в Белоруссии

США выступают за «мирный и инклюзивный диалог» в Белоруссии, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. При этом он выразил поддержку белорусскому народу.

«Мы поддерживаем мирный и инклюзивный диалог, который укрепляет независимую, суверенную Белоруссию с (установленным там.—“Ъ”) правительством, которое защищает основные права людей»,— сказал господин Прайс во время брифинга (цитата по ТАСС).

Он отметил, что на следующей неделе исполнится полгода с начала протестов из-за итогов президентских выборов.

«Мы по-прежнему поражены исключительной силой, стойкостью и мужеством белорусского народа. Перед лицом настойчивых репрессий они продолжают требовать свободы и демократии»,— заявил представитель Госдепа США.

В Белоруссии протесты начались после президентских выборов 9 августа. Протестующие не согласны с итогами выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Акции сопровождались жесткими задержаниями. Белорусская оппозиция анонсировала новые протесты на следующей неделе.

Подробности — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».