Лес загрузят в интернет

Госдума одобрила масштабный пакет поправок к Лесному кодексу. Так, в России с 2023 года планируется запустить федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, которая позволит проследить весь путь древесины от делянки до конечного покупателя. Это, по замыслу чиновников, сократит незаконные сделки с сырьем. Документ также предусматривает создание в стране государственного лесного надзора: соответствующие функции, которые осуществляют регионы в рамках своих полномочий, перейдут на федеральный уровень уже в этом году. А набранные на службы инспекторы, уверены авторы поправок, способны обеспечить 650 млн рублей. поступлений в бюджетную систему РФ только с помощью штрафных санкций.

Законопроект, направленный на ужесточение контроля и надзора за деятельностью, связанной с использованием лесов и древесины, одобрен депутатами. Это, по оценкам экспертов, один из самых крупных пакетов поправок к Лесному кодексу с 2006 года. Авторами документа выступила группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым и заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.

В нашей стране расположено 20% всех лесов планеты, они занимают территорию в 1,2 млрд га, говорится в пояснительной записке. «Ежегодно возможно заготавливать порядка 730 млн куб. м древесины,— уточняют инициаторы поправок.— По разным оценкам, объем нелегальной заготовки древесины составляет 10–35% от объема легальной заготовки древесины».

Основное новшество — создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, которую готовятся запустить в 2023 году. В рамках этой системы должны осуществляться все операции с лесом: загружаться электронные сопроводительные документы на древесину, регистрироваться сделки с ней (в том числе розничные), указываться все этапы перегрузки и места складирования сырья.

«Любые трансакции, которые не будут соответствовать заявленным параметрам по количеству леса, по его составу, будут автоматически блокироваться,— заявил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.— Мы знаем, что огромный объем незаконной древесины образуется на этапе транспортировки: бумажку с синей печатью можно показать и написать произвольно, откуда древесина. А сотрудник ДПС или любой другой проверяющий на дороге не сможет определить, действительно ли оттуда везут древесину». По словам парламентария, система позволит полностью закрыть этот путь легализации незаконно добытой древесины.

На ее создание, как следует из финансово-экономического обоснования, планируется потратить 7,4 млрд рублей. «При этом ожидается, что реализация законопроекта позволит предотвратить незаконные рубки и, соответственно, недополучение дохода в бюджет РФ (10–30% от объема легальной заготовки древесины, который в 2019 году составил 52,6 млрд рублей), кроме того, совершенствование системы учета древесины приведет к росту налогооблагаемой базы»,— говорится в документе.

Также поправки предусматривают создание в стране государственного лесного надзора. Сейчас такую деятельность осуществляют регионы в рамках своих полномочий, но из документа следует, что функция перейдет на федеральный уровень уже в этом году. Таким образом, говорится в законопроекте, дополнительно потребуется 425 государственных инспекторов для проверки мест складирования древесины (из расчета в среднем пять человек на субъект Российской Федерации с фондом оплаты труда 763,7 тыс. рублеей на человека в год; итого 324,5 млн рублей). «Предполагается, что один инспектор в среднем будет оформлять и доводить до судебного решения 30 дел об административных нарушениях в год,— говорится в финансово-экономическом обосновании.— При среднем размере штрафа в 50 тыс. рублей предполагается 650 млн рублей поступлений в бюджетную систему РФ».

Из законопроекта следует, что новая система будет интегрирована с государственным лесным реестром (собрание всех данных о состоянии лесов с советских времен), материалы которого устарели на десятки лет, обращает внимание эксперт «Гринписа России» Алексей Ярошенко. «Актуальные материалы лесоустройства имеются лишь по одной шестой части лесов — в остальных случаях они устарели на более чем 10–20 лет,— объясняет он.— За это время лес растет, старые деревья гибнут. Когда участок отводится под рубку, если оформлять документы по материалам лесоустройства, как это чаще всего делается, то разница между тем, что на бумаге, и тем, что растет в лесу, будет достигать 20%. Чаще всего на бумаге леса меньше, чем по факту». Таким образом, указывает господин Ярошенко, лесопользователю придется доказывать легальность неучтенной древесины через суд либо пытаться вносить изменения в старые документы лесоустройства, «а как это делать, никто не понимает».

Законопроект затронет и интересы простых граждан. Например, есть риск, что покупатель, который приобрел доски на розничном рынке или в магазине и не взял или выбросил товарный чек, может быть оштрафован. «Похоже на возврат к советской системе с новогодними елками: нельзя было тащить ее домой, не имея чека,— заметил господин Ярошенко.— Если есть, то никто не цепляется».

В одной из крупнейших на рынке компаний, группе «Илим», обращают внимание, что в случае принятия законопроекта учету и контролю будет подлежать движение не только самой древесины, но и продукции ее переработки. «У бизнеса появятся дополнительные затраты на предоставление требуемых данных,— заявили в компании.— На сегодняшний день их нельзя оценить, поскольку отсутствуют проекты подзаконных актов, в которых все требования будут прописаны детально. При этом необходимо иметь в виду, что объем электронного документооборота в этой системе возрастет, по нашей оценке, на два порядка».

(Опубликовано в “Ъ” от 20.01.2021)

Анна Васильева, Ольга Мордюшенко