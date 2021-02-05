СПЧ сообщил о почти 20 пострадавших гражданах на акциях 23 и 31 января

Почти 20 граждан получили травмы в ходе несанкционированных акций, прошедших в России 23 и 31 января, говорится в заявлении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также зафиксировано 22 случая насилия в отношении правоохранителей, отметили в СПЧ.

«По предварительной информации, 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов»,— говорится в заявлении. В СПЧ напомнили, что акции не могли быть согласованы из-за пандемии.

В России прошли три несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального, задержали более 11 тыс. человек. 2 февраля господину Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

О задержаниях читайте в публикации “Ъ FM” «Арестованных обеспечили спальными местами».