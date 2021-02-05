Аномальные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде с 6 по 11 февраля

Синоптики прогнозируют аномальные холода в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 6 по 11 февраля. Температура воздуха в эти дни опустится на 7-15°С ниже климатической нормы, предупреждает региональное управление МЧС.
По данным Гидрометцентра, днем 6 февраля, прогнозируется до -17°С, ночью температура воздуха опустится до -22°С. Самым холодным днем в ближайшую неделю окажется понедельник, 8 февраля, — прогнозируется до -22°С днем и до -27°С ночью. К четвергу, 11 февраля, потеплеет до -18°С.
Ранее сообщалось, что с 5 по 7 февраля в Нижнем Новгороде ожидается снегопад. В пятницу утром из-за осадков город встал в пробках. Жители жалуются на не почищенные тротуары. Мэрия отчиталась, что на уборку дорог вышли более 800 рабочих, задействовано более 340 единиц спецтехники. Управление МЧС развернуло мобильные пункты на двух трассах.