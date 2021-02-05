Аномальные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде с 6 по 11 февраля

Синоптики прогнозируют аномальные холода в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 6 по 11 февраля. Температура воздуха в эти дни опустится на 7-15°С ниже климатической нормы, предупреждает региональное управление МЧС.

По данным Гидрометцентра, днем 6 февраля, прогнозируется до -17°С, ночью температура воздуха опустится до -22°С. Самым холодным днем в ближайшую неделю окажется понедельник, 8 февраля, — прогнозируется до -22°С днем и до -27°С ночью. К четвергу, 11 февраля, потеплеет до -18°С.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 февраля в Нижнем Новгороде ожидается снегопад. В пятницу утром из-за осадков город встал в пробках. Жители жалуются на не почищенные тротуары. Мэрия отчиталась, что на уборку дорог вышли более 800 рабочих, задействовано более 340 единиц спецтехники. Управление МЧС развернуло мобильные пункты на двух трассах.

Анастасия Еремина