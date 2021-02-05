Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках из-за снегопада

Утром 5 февраля на дорогах Нижнего Новгорода образовались пробки из-за снегопада. По данным сервиса «Яндекс.Карты», около 8:00 заторы оценивались в 10 баллов, ближе к 10:00 — в девять баллов.

Движение затруднено на проспекте Ленина по направлению к центру города, на улице Коминтерна и Сормовском шоссе по направлению к центру, на Московском шоссе на въезде в город.Также пробки зафиксированы на проспекте Гагарина, на метромосту и в историческом центре Нижнего Новгорода.

Прогнозируется, что к 12:00 на дорогах будут пробки в 6 баллов.

Снегопад начался в Нижнем Новгороде в ночь на 5 февраля. По данным Гидрометцентра, снег будет идти до утра 7 февраля. Региональное управление МЧС разворачивает мобильные пункты на двух трассах — М7 и Р-159.

Анастасия Еремина