Акции «Магнита» начали снижаться после непродолжительного роста

Акции розничной сети «Магнит» на Московской бирже 5 февраля 2021 года начали снижаться после непродолжительного роста, вызванного публикацией позитивного финансового отчета компании по итогам 2020 года.

По данным на 15:00 мск бумаги компании торгуются на отметке 5011,5 руб. за одну акцию. Снижение показателей наблюдается в течение всего дня: на открытии торгов 5 февраля акции «Магнита» стоили 5097 руб., однако к 13:00 котировки опустились до 4989 руб.

Накануне, 4 февраля акции «Магнита» дорожали после публикации финансового отчета компании: на пике (в 15:00 мск) их стоимость достигала 5160 руб. В целом снижение котировок по бумагам ритейлера наблюдается с начала 2021 года: на торгах 4 января бумаги торговались на отметке в 5784 руб. – это максимальный показатель в текущем году.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 4 февраля «Магнит» опубликовал отчет о финансовых результатах за 202 год. Согласно ему, выручка розничной сети выросла на 13,3%, достигнув 1,51 трлн руб. Чистая прибыль компании за год увеличилась в 2,2 раза, составив 37 млрд руб. По итогам четвертого квартала темпы роста оказались еще выше: чистая прибыль ритейлера почти утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, как для «Магнита» закончился 2020 год, читайте в материале “Ъ-Кубань” «Ковид намагнитил прибыль»

Алексей Белянин